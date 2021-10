Kobané (Syrie) (AFP). Syrie: la partie de Kobané libérée par les Kurdes, totalement détruite

La ville syrienne de Kobané, libérée lundi par les forces kurdes après plus de quatre mois de combats acharnés contre les jihadistes du groupe Etat islamique (EI), a subi de très importants dégâts, ont constaté mercredi des journalistes de l'AFP. Dans la partie orientale de la ville, les rues désormais entièrement contrôlées par les miliciens kurdes ne sont plus qu'un amas de ruines et de bâtiments éventrés. Les dégâts ont été moins sérieux dans les quartiers ouest de Kobané, où quelques rares civils ont été apercus, ont constaté les journalistes de l'AFP lors d'une brève visite.

