Caen : les modes de garde des tout-petits changent au 1er février

À partir du 1er février 2015, les établissements d’accueil collectif de jeunes enfants (EAJE) (crèches et haltes-garderies) deviennent tous des structures « multi-accueils » et proposent trois types de garde : régulière, occasionnelle ou d’urgence. Il devrait ainsi "répondre aux besoins des familles (recherche d’emploi, formation, temps partiel, etc.) et aux situations d’urgence", espèrent la municipalité. "Les parents payent ainsi « le juste prix », calculé à l’heure et non plus de manière forfaitaire."

