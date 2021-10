Piétonne renversée à Collignon : le routier relaxé

Ce 15 juillet 2013, un transporteur routier réalise une manoeuvre à petite vitesse, pour sortir de son entrepôt des Marées du Cotentin, à Tourlaville, à deux pas de la plage de Collignon.

Concentré, il engage son camion, traverse entièrement le boulevard de Collignon et entame un grand virage, sur la droite. Mais avant d'achever la manoeuvre, il percute une piétonne de 56 ans qui marchait le long de la route.

La marcheuse tombe sous les roues du poids lourd, elle est ensuite héliportée dans un état critique, grièvement blessée aux jambes et au thorax. La victime succombera à ses blessures le lendemain après-midi.

Pas de délit

Le conducteur du poids-lourd, en état de choc au moment de l'accident, a expliqué une nouvelle fois à la barre mardi 27 janvier qu'il n'avait pas vu la piétonne. Aucun délit dans cette affaire, les dépistages alcool et stupéfiants étaient négatifs, pas d'excès de vitesse non plus.

L'homme, 52 ans à l'époque des faits, a été relaxé par la justice. Il devra cependant verser conjointement avec son entreprise près de 41.000 euros aux proches de la victime.