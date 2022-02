Idées loisirs Normandie - 27 décembre

Pas de trêve pour les hockeyeurs caennais qui ont joué hier leur dernier match aller en ligue Magnus, face à Gap, un match perdu de peu 3 à 2, les matchs retour débutent jeudi à 20h face aux Rapaces de Gap mais cette fois en terre normande à la patinoire Caen la Mer.



Du sport aujourd'hui et demain au centre aquatique de St Lô avec le Meeting du bout de l'an avec plus de 350 nageurs de Normandie, de Bretagne, d'île de France, du Rhône et même de Guyane et de Belgique.



En cette période fin d'année c'est le moment de trouver son calendrier 2011, l'Ovalie Caennaise propose comme chaque année de vous accompagnez durant 365 jours.

Le thème de ce calendrier 2011 la Coupe du Monde de Rugby, 12 photos, 12 façon de supporter une équipe, le calendrier est vendu 5¤ lors des matchs et sur l'adresse mail: lovaliecaennaise@gmail,com



Enfin samedi c'est le départ du rallye Dakar depuis Buenos Aires en Argentine, 146 autos, 183 motos, 33 quads et 68 camions s'aligneront sur la ligne de départ, un événement à vivre sur Tendance Ouest et tendanceouest.com, côté course dans les informations, côté coulisse chaque jour à 8h50 et 18h25 avec l'équipe normande du Team Dessoude.