RADIOHEAD - OK COMPUTER : Meilleur album de ces 25 dernières années selon le Magazine Q!

Avec des chansons comme Paranoid Android et Karma Police, difficile de rester indifférent à cet album, qui devance ceux de Nirvana ou d'Oasis. En plus d'être à la tête du classement, le groupe de Thom Yorke occupe trois autres places au sein de ce Top 30 établi par le magazine Q, pour célébrer ses 25 ans. En effet, tandis que The Bends arrive à la huitième place, l'album Kid A est 18ème et In Rainbows est 23ème.

Pour les curieux, voici la liste des trente premiers albums sélectionnés :





1. «OK Computer» - Radiohead





2. «Nevermind» - Nirvana





3. «(What's The Story) Morning Glory?» - Oasis





4. «Definitely Maybe» - Oasis





5. «Whatever People Say I Am That's What I'm Not» - Arctic Monkeys





6. «The Joshua Tree» - U2





7. «The Stone Roses» - The Stone Roses





8. «The Bends» - Radiohead





9. «Achtung Baby» - U2





10. «Black Holes And Revelations» - Muse





11. «Is This It» - The Strokes





12. «A Rush Of Blood To The Head» - Coldplay





13. «Parklife» - Blur





14. «Screamadelica» - Primal Scream





15. «White Blood Cells» - The White Stripes





16. «In The Aeroplane Over The Sea» - Neutral Milk Hotel





17. «Hot Fuss» - The Killers





18. «Kid A» - Radiohead





19. «Funeral» - Arcade Fire





20. «American Idiot» - Green Day





21. «The Holy Bible» - Manic Street Preachers





22. «Absolution» - Muse





23. «In Rainbows» - Radiohead





24. «Only By The Night» - Kings Of Leon





25. «Demon Days» - Gorillaz





26. «Origin Of Symmetry» - Muse





27. «Appetite For Destruction» - Guns N'Roses





28. «Urban Hymns» - The Verve





29. «Automatic For The People» - R.E.M.





30. «Loveless» - My Bloody Valentine.