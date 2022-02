La météo de Noël dans la Manche et le Calvados

Nous devrions éviter le pire en Basse-Normandie côté météo pour la nuit et le week-end de Noël.

Point de vigilance sur les routes le dimanche 26 décembre, le matin, avec la présence de brouillard givrand sur l'ensemble des 3 départements : Manche, Calvados, Orne. Températures de - 7° (c'est pas chaud !) à -1°. Pour la soirée du 24 décembre :

- Dans le Calvados, de rares averses de neige sont prévues, températures autour de 1°.

- Dans la Manche de belles éclaircies sur le centre et le sud, températures autour de 2°. Les éclaircies seront plus rares sur le nord Cotentin avec des températures plus élevées autour de 3 à 5°.

- Dans l'Orne, des averses de neige sont prévues sur le Nord, températures autour de 1°.

Dans la nuit du 24 décembre :

- Dans le Calvados, sont prévues de rares averses de neiges, températures autour de 0°.

- Dans la Manche, la nuit devrait être claire sur le centre et le sud avec des températures entre -1° et 3°. Quelques légers nuages sur le nord Cotentin.

Pour le samedi 25 décembre :

- Dans le Calvados, quelques éclaircies sont prévues toute la journée avec des températures entre 0 et 2°.

- Dans la Manche, grand soleil le matin sur le centre, le sud et le Nord du Cotentin. De -1° pour Coutances, saint-Lô, Avranches à 2° à Cherbourg. Laprès-midi, quelques nuages font leur apparition.

- Dans l'Orne, quelques rares averses de neige sur le nord, températures de -1° à 2°.

Le lundi 27 décembre devrait être marqué par le retour de la pluie sur l'ensemble de la Basse-Normandie avec des risques de neige et de verglas.