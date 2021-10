Tripoli (AFP). Libye: assaut contre un hôtel de Tripoli encerclé par les forces de sécurité

Des hommes armés ont pris d'assaut mardi un hôtel de la capitale libyenne Tripoli après avoir fait exploser une voiture piégée devant l'établissement, encerclé par les forces de sécurité et où des tirs étaient entendus, selon des sources de sécurité. D'après un correspondant de l'AFP sur place, les forces de sécurité gardaient les journalistes à distance, à environ 100 m de l'hôtel Corinthia situé dans le centre de la capitale. Mais des tirs pouvaient être entendus en provenance du lieu. Quatre hommes non identifiés ont pénétré dans l'hôtel après avoir tué par balle un garde de sécurité posté à l'entrée et fait exploser une voiture piégée, a-t-on ajouté sans être en mesure de préciser l'identité ou l'objectif des assaillants. Il y a eu un nombre indéterminé de blessés, selon les mêmes sources. Une dizaine d'ambulances ont été dépêchées et étaient garées non loin de l'hôtel. La branche libyenne du groupe jihadiste Etat islamique a revendiqué dans le même temps un assaut contre cet hôtel a indiqué SITE, le centre américain de surveillance des sites islamistes. Dans un message sur Twitter, la branche de l'EI dans la région de Tripoli a affirmé que ses membres avaient pris d'assaut l'hôtel, connu pour accueillir des diplomates et des dirigeants libyens, selon SITE. La capitale libyenne est contrôlée par Fajr Libya, une puissante coalition de milices, notamment islamistes, qui a installé un gouvernement parallèle à Tripoli après en avoir chassé le gouvernement reconnu par la communauté internationale.

