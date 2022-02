Julian Perretta va découvrir la France

Julian Peretta a été découvert durant l'été 2010 avec le premier extrait de son album "Stitch Me Up" s'appelant "Wonder Why". Le titre a très bien fonctionné dans toute l'Europe et son clip a été vu plusieurs millions de fois sur internet.

Alors que l'artiste anglais entame en ce moment la promotion du deuxième single "Stitch Me Up", il a annoncé une tournée en France avec les dates suivantes:

9 avril: Angoulême

12 avril: Clermont-Ferrand

13 avril: Montpellier

15 avril: Dijon

16 avril: Paris au Bataclan

18 avril: Lille

20 avril: Nancy

La billeterie est d'ores et déjà ouverte pour quasiment l'ensemble de ces dates.