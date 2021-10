Neeskene, la chaude voix venue du froid

Né aux Pays-Bas, Neeskens a grandi au Québec. A 12 ans, sa famille s'installe à Annecy, où il vit depuis.

Enfant, il commence à chanter dans sa chambre.

Autodidacte, il s'accompagne au piano, puis à la guitare.

À 17 ans, il monte son premier groupe qui rencontre un certain succès : plusieurs concerts et un album à la clé. Mais Neeskens a envie d'un projet plus personnel, et sort son premier EP il y a 4 ans. Influencé par la pop-folk acoustique, il compose également des musiques et chante pour des publicités. Cela lui permet de vivre enfin de sa musique.

Aujourd'hui, à 35 ans, Neeskens décide de s'inscrire à The Voice car il se sent prêt. Il espère pouvoir toucher les coachs et le public avec son interprétation de " Wicked Game ".