Testez le cocamionnage avec We truck

Mais jusqu’alors, le covoiturage se faisait entre particuliers et le trajet s’effectuait en voiture. Victor Clément a développé une autre conception de ce transport : le covoiturage en camion.



Genèse d’une start-up



L’idée est venue à cet ancien élève de Neoma suite à une expérience personnelle. «Il y a trois ans, j’étais à Orléans et je devais aller à Sens. Deux alternatives s’offraient à moi, le train, mais le trajet était long et cher ou le covoiturage mais un seul trajet était proposé», raconte Victor Clément.

Pendant le trajet en covoiturage, le jeune étudiant s’aperçoit qu’il croise nombre de camions. «En plaisantant, je me suis dit que j’aurai du faire le trajet en camion». L’idée germe dans l’esprit de Victor et son envie d’entreprendre se fortifie. «Denis Gallot, alors responsable entreprenariat de l’école a eu un coup de cœur pour mon projet et m’a parlé du Startup Weekend». Victor Clément en repart avec 2 500 €, la cerise sur le gâteau. «Cela m’a surtout permis de rencontrer les acteurs de l’innovation locale».

Son projet consolidé, il reste maintenant au jeune entrepreneur de 24 ans de convaincre les transporteurs et les passagers avant d’ouvrir dans quelques semaines le site We truck. À Rouen, l’innovation n’a pas fini de vous surprendre.



Pratique. www.wetruck.fr