Madrid (AFP). Espagne: huit Français, deux Grecs tués dans le crash d'un F-16 Grec

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a annoncé lundi soir que huit Français et deux Grecs sont morts dans l'accident d'un avion de combat F-16 de la force aérienne grecque sur une base du sud-est de l'Espagne. "Il semble qu'il y a deux personnes qui sont décédées qui sont de nationalité grecque et huit Français", a déclaré Mariano Rajoy, interrogé en direct sur la chaîne privée Telecinco, en détaillant le bilan de dix morts dans cet accident, dont on ignorait jusque-là les nationalités.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire