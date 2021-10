Madrid (AFP). Au moins dix morts et 13 blessés dans le crash d'un F-16 grec en Espagne

Le crash au décollage d'un avion de combat grec de type F-16, lundi après-midi sur une base du sud-est de l'Espagne, accueillant un centre de formation de pilotes d'élite de l'OTAN, a fait dix morts et 13 blessés, dont neuf Italiens. Selon l'état-major italien, parmi les blessés figurent neuf Italiens, dont seulement deux sont grièvement touchés. Le ministère de la Défense espagnol n'a cependant confirmé aucune nationalité. Le chef du gouvernement Mariano Rajoy a pour sa part exprimé sur Twitter son émotion "après le tragique accident sur la base aérienne de Los Llanos", près d'Albacete (environ 250 km au sud-est de Madrid), avant d'exprimer sa "tristesse" pour les victimes. "Pour le moment nous avons dix personnes mortes et 13 blessées", a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense, précisant que, parmi les personnes blessées lors de cet accident, sept étaient très grièvement touchées. Cinq autres se trouvaient lundi vers 18H00 GMT dans un état grave tandis qu'une avait déjà pu quitter l'établissement où elle était soignée, selon le porte-parole. L'avion de combat de la force aérienne grecque devait effectuer des man?uvres dans le cadre d'un entraînement organisé par l'OTAN, le Tactical leadership Programme (TLP), et s'est écrasé au décollage, selon un communiqué diffusé plus tôt par le ministère de la Défense. Il s'est apparemment écrasé sur le tarmac, heurtant d'autres aéronefs et tuant d'autres personnes qui s'y trouvaient. Lundi après-midi, des chaînes de télévision espagnoles ont diffusé quelques secondes d'images où on aperçoit un avion en feu, d'où s'échappent d'importantes volutes de fumée noire. Les équipes de secours ont dû éteindre l'incendie entraîné par le crash sur l'aire de stationnement, qui s'est produit vers 15H00 (14H00 GMT) avant de pouvoir déterminer le nombre de victimes. Le chef d'Etat-major de l'armée de l'air, le général Francisco Javier Garcia Arnaiz, était en route pour la base lundi soir, de même que le ministre de la Défense Pedro Morenes, a précisé un porte-parole à l'AFP. Selon le site internet de la base de Los Llanos, celle-ci abrite depuis 2010 un centre de formation de l'OTAN. "C'est une école de pilotes, qui accueille dix nationalités", a précisé un porte-parole du ministère. Le centre y forme des pilotes à diverses spécialités, y compris la guerre électronique, la reconnaissance ou le combat aérien. Selon le site du ministère français de la Défense, le TLP est l'une des formations "les plus réputées et les plus exigentes au monde" pour les pilotes de chasse. Les pilotes y sont déployés pour ces cours avec leurs appareils, qu'il s'agisse de Mirage ou encore de F-16. "Je suis profondément attristé par l'accident d'un avion de combat grec sur la base de Los Llanos, qui a causé de nombreuses victimes", a déclaré dans un communiqué le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, sans livrer davantage de détails. "C'est une tragédie qui touche l'ensemble de la famille de l'OTAN", a-t-il ajouté en adressant ses condoléances aux familles des victimes.

