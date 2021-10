Madrid (AFP). Dix morts, 13 blessés dans le crash d'un F-16 grec en Espagne

Le crash au décollage d'un avion de combat grec de type F-16, lundi après-midi dans le sud-est de l'Espagne, a fait dix morts et 13 blessés, a-t-on appris auprès d'un porte-parole du ministère de la Défense espagnol. "Pour le moment nous avons dix personnes mortes et 13 blessées", a déclaré ce porte-parole en précisant que parmi les personnes blessées lors de cet accident survenu sur la base de Los Llanos dans la province d'Albacete (sud-est) sept sont très grièvement touchées. Cinq autres se trouvaient lundi vers 18h00 GMT dans un état grave tandis qu'une a déjà pu quitter l'établissement où elle était soignée, a indiqué le porte-parole, qui n'était pas en mesure de préciser la nationalité des victimes. L'avion de combat de la force aérienne grecque devait effectuer des man?uvres dans le cadre d'un entrainement organisé par l'OTAN, le Tactical leadership Programme (TLP), et s'est écrasé au décollage, selon un communiqué diffusé plus tôt par le ministère de la Défense. Il s'est apparemment écrasé sur le tarmac, heurtant d'autre aéronefs et tuant d'autres personnes qui s'y trouvaient. Lundi après-midi des chaînes de télévision espagnoles ont diffusé quelques secondes d'images où on aperçoit un avion en feu, d'où s'échappent d'importantes volutes de fumée noire. Les équipes de secours ont dû venir à bout de l'incendie entraîné par le crash sur l'aire de stationnement avant de pouvoir déterminer le nombre de victimes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire