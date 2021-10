Grève aux urgences adultes du CHU ce mardi

Depuis le début de l'année, le CHU de Caen doit faire face à un volume plus important d’hospitalisations qu'habituellement à partir des urgences. L'hôpital régional est confronté à la difficulté de faire admettre des patients en Soins de Suite et de Réadaptation (convalescence). Vendredi 23 janvier, 44 patients étaient toujours en attente de place, sans réponse possible quant à leur date de sortie du CHU.

Les syndicats CFDT et SUD dénoncent un manque de lits dans les autres services pour accueillir les patients qui n'ont plus besoin de rester aux urgences, comme l'explique Nelly Jean, représentante de la CFDT.

Nelly Jean, représentant de la CFDT

Le service sera tout de même assuré demain aux urgences adultes.

Pour faire face à cette situation, le CHU de Caen annonce avoir ouvert successivement deux unités supplémentaires d’hospitalisation : 12 lits au niveau 6 depuis le 9 janvier et 12 autres lits sur le Bâtiment Sud (FEH) depuis le 20 janvier. « Il s’agit d’une augmentation du nombre de lits, et non d’une diminution. Le CHU est d’ailleurs le seul établissement du plateau caennais à avoir mené cette action de façon volontaire", indique ce lundi soir la direction de l'hôpital régional.