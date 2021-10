Athènes (AFP). Demis Roussos, enfant d'Aphrodite devenu star planétaire, est mort

Une voix au timbre aigu unique, un physique imposant et un tube planétaire "Rain and tears" : Demis Roussos, devenu une star mondiale avec ce slow des Aphrodite's Child, est mort ce weekend à Athènes à l'âge de 68 ans, après avoir vendu des millions de disques. Enregistré pendant les événements de 1968, "Rain and tears" devient un des grands slows de la pop music au côté de "Nights in white satin" des Moody Blues et de "A Whiter Shade of Pale" de Procol Harum. "La pluie et les larmes sont pareilles, mais au soleil tu dois jouer le jeu" est écrit par une autre future star, le grand compositeur de musique de films Vangelis Papathanassiou. Chanté en anglais, "Rain and tears" fait immédiatement connaître la couleur vocale si particulière de Demis Roussos, sa capacité à s'envoler dans les aigus, contrastant avec son allure massive. Celui qui écumait les boites d'Athènes en jouant de la basse et de la guitare avec le groupe "The Idols" ne quittera plus la scène internationale. Trompettiste de formation, il est devenu chanteur par hasard, mais a fait partie pendant cinq ans d'un choeur de l'église orthodoxe grecque. "Avec Nana Mouskouri, ce sont les deux grands artistes populaires grecs, les deux grandes voix qui ont fait connaître la Grèce", a dit à l'AFP un de ses amis, le présentateur Nikos Aliagas. "On se connaissait depuis que je suis gamin. Il a dépassé les frontières et a rendu un pays fier". Né le 15 juin 1946, Artémios Ventouris Rousos est un enfant d'Alexandrie, en Egypte, pays dont sont aussi originaires Dalida, Moustaki et Claude François. Sa famille s'y était installée dans les années 20, mais son père, ingénieur, avait du regagner la Grèce en 1961. Après trois albums enregistrés avec les "Aphrodite's Child", dont le très culte "666", inspiré par l'Apocalypse de St-Jean, le groupe se dissout et Demis Roussos décide de voler de ses propres ailes. - 'We shall dance'- Essai concluant dès son premier titre en solo, "We shall dance", qui le propulse en tête des hit-parades. Il va dès lors enchaîner les succès tout au long des années 1970-80 : "Forever and ever" (1973), "Good bye my love, good bye" (1973), "My only fascination" (1974), "Mourir auprès de mon amour" (1977). Demis Roussos chante dans le monde entier et multiplie les tournées : cinq, chacune de 45 jours, pour la seule année 75. Lorsqu'il n'est pas sur scène, il se repose dans sa maison en région parisienne. Cheveux longs, barbe fournie, longues tuniques de couleurs vives, il cultive son look de pope décalé et ses influences musicales orientales. Il chante en anglais, mais aussi en espagnol, en grec ou en français et a vendu plusieurs dizaines de millions de disques. A partir des années 90 sa carrière marque le pas, d'autant qu'il va commencer à connaître des problèmes de santé, notamment de dos et de reins. Son dernier album remontait à 2009. "Demis Roussos avait une voix superbe. Il était toujours content, très optimiste comme les Grecs peuvent l'être", a dit Nana Mouskouri sur RTL. "Il a voulu apprendre d'autres langues, respecter d'autres cultures. C'était un artiste, un ami". Pour Sheila, qui avait enregistré un duo avec lui ("Aimer avant de mourir"), "c'était quelqu'un qui adorait la vie, un bon vivant, qui souriait tout le temps et aimait rigoler de son poids et de son embonpoint. Il avait une voix hors du commun, extraordinaire et il ne l'a jamais perdue". Les obsèques religieuses publiques de Demis Roussos auront lieu vendredi à 12H00 au "Premier cimetière d'Athènes". Il laisse deux enfants, Emilie et Cyril, également musicien.

