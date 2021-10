Paris (AFP). La mortalité routière en hausse, de nouvelles mesures annoncées

Le nombre de morts sur les routes françaises a augmenté de 3,7% en 2014, première année de hausse depuis douze ans, a annoncé lundi le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Il y a eu 3.388 personnes tuées sur les routes en 2014, soit 120 de plus qu'en 2013, qui avait marqué un record à la baisse depuis 1948, année des premières statistiques. Ces chiffres ne sont "pas à la hauteur des objectifs que nous nous étions fixés", a déclaré le ministre, qui "maintient" l'objectif fixé l'an dernier de faire baisser à 2.000 le nombre de morts sur les routes en 2020. "2014 n'est pas aussi sombre qu'on pourrait le croire dans la mesure où c'est la deuxième moins mauvaise année" depuis que des statistiques sont établies, a souligné M. Cazeneuve. Le nombre de morts sur les routes est en baisse régulière depuis 1973. Cette année-là, les autorités avaient recensé plus de 18.000 morts en France. La mortalité a ainsi été divisée par cinq en un peu plus de quarante ans en France. Bernard Cazeneuve a annoncé que le taux d'alcoolémie légal serait abaissé à titre expérimental de 0,5 à 0,2 gramme par litre de sang pour les conducteurs novices. Dans son plan de lutte contre la mortalité routière, il a aussi décidé que les oreillettes, casques et écouteurs seraient interdits au volant.

