Cette association d'accueil et de réinsertion sociale, qui emploie 38 salariés est en redressement judiciaire depuis le 1er août dernier.

La vente d'un immeuble n'a pas été suffisante pour financer son redressement sous 10 ans et 3 structures sont candidates à la reprise de l'Arsa, qui gère notamment le 115 dans l'Orne : Isos, d'Evreux / Axéa, d'Hérouville / et Coalia, de Paris. Le critère financier est important et la première propose 450.000€, la seconde : 150.000, et la troisième : 510.000€.

Mais il n'est pas le seul critère : le contexte social, les missions, le personnel doivent aussi être pris en compte par le tribunal.

Les 3 structures reprendraient le personnel, qui veut encore croire en l'avenir. Guillaume Landemaine, délégué syndical « Sud » :

Avenir de l'Arsa : décision mardi prochain

Le Tribunal de Grande Instance d'Alençon rendra sa décision mardi prochain 3 février, pour une reprise d'activité le 16 du même mois.