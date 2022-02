Un magnifique hommage à un grand comédien

André Raimbourg, originaire de Bourville en Seine-Maritime, n'a pas grandi dans des conditions laissant envisager la vie en rose ; et qu'un jour il soit sous le feu des projecteurs, jamais il ne l'aurait imaginé. Mais qu'il soit destiné à être le 'bouffon”, ça oui, il le savait dès le départ.

“L'idiot du village” avait cependant du talent, à commencer par le don de toujours paraître au naturel. Dans la drôlerie, le plus souvent, mais aussi dans la gravité et l'émotion.

Abondamment illustré de photos, l'admirable portrait d'un artiste accompli, musicien, chanteur et comédien, et avant tout homme de cœur.



Bourvil - Le jeu de la vérité

Auteur : Serge Le Vaillant

Genre :album

Edition : Jacob-Duvernet, 144 pages, format 23,7 x 29, 24,95 €





