Une escapade au grenier : suivez le guide !

Derrière la porte qui grince, s'ouvre un étrange royaume de silence entrecoupé de craquements plus ou moins imaginaires, un monde à la lumière incertaine, la caverne d'Ali-Baba du bric-à-brac et des recoins poussiéreux recélant on ne sait quels objets remisés, oubliés, vivant d'une étrange et immobile existence encore pleine de leur vie d'autrefois. Des cartes postales défraîchies aux livres rongés, de la vieille 'Singer au bibelot ébréché, le plus glorieux passé y côtoie la plus prosaïque insignifiance.

Chaque page de ce beau petit album présente sous les poutrelles vermoulues un fouillis de babioles surannées, dont l'auteur, par-delà ses instructives descriptions, sait tirer toute la poésie. Un enchantement.



Le grenier de mon enfance

Auteur : Jean-Marc Boudou

Genre : album

Edition : De Borée, 100 pages, format 20 x 15,7, 18 €





