Rouen : une rixe éclate rue Beauvoisine

Il est 2h20 ce dimanche 25 janvier lorsque la brigade canine est requise pour se rendre rue Beauvoisine à Rouen pour trois individus qui auraient agressé un jeune homme devant le bar l'Emporium Galorium.

Les policiers aperçoivent trois individus rue du Vert Buisson correspondant au signalement. Les trois jeunes, nés en 1987 et 1990 et demeurant à Rouen, étaient tous les trois alcoolisés. L'auteur des coups serait le plus jeune. Il aurait porté un coup de tesson de bouteille sur le visage d'un jeune homme, né en 1991. La blessure de la victime a nécessité quatre points de suture.

Les trois jeunes ont été interpellés et placés en garde à vue.