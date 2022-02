Entretien : Mesnage : “Maintenir le cap”

- Quel bilan tirez-vous de ce début de saison ?

Plutôt positif par rapport à l'objectif qui nous a été fixé, à savoir la montée en Nationale 2. On est deuxièmes du championnat derrière une équipe de Calais très forte. On est d'ailleurs les seules à avoir réussi à lui prendre un set cette saison. Il faudra maintenir le cap pour terminer premières ou meilleures deuxièmes de l'ensemble des poules de N3 .



- Votre entraîneur trouve l'équipe trop crispée...

On est capables du meilleur comme du pire et c'est avant tout une question d'ordre mental. On forme une équipe très solidaire, si bien que quand une joueuse craque, les autres craquent en même temps ! Il y a beaucoup de jeunes parmi nous et une grosse marge de progression. Il y a des choses à gérer au niveau émotionnel, des moments de doute. Après, on a vraiment la possibilité de s'investir et de progresser dans le projet qui a été mis en place. C'est agréable et motivant.



