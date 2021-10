Tendance Sports : Une partie Multisports à l'heure Américaine !

La Minute "Mauve" était consacrée cette semaine à l'entraînement délocalisé qui a eu lieu à La Haye du Puits pour le plus grand plaisir du président Joel Mauger :

En marge de cette minute mauve, la JS Cherbourg était évidemment au centre des conversations avec la prolongation de contrat de Sébastien LERICHE. L'entraîneur nordiste était en direct avec nous :

Le Caen BC a vécu une superbe aventure pour les 32e de finale de Coupe de France avec une semaine passée en Guadeloupe. Hervé COUDRAY était avec nous en direct d'une plage des Antilles...

Le 94e Prix d'Amérique a de nouveau consacré la Normandie avec la victoire de Up and Quick et de Jean-Michel Bazire. Sébastien Limongi était en direct avec nous de l'hippodrome de Paris-Vincennes :

Enfin, Maxime BEAUSSIRE était en live de Los-Angeles à quelques heures de son retour en France après 3 mois au pays de la boxe. Le bilan :