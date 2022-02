L'AG s'offre une aventure nationale

La réussite non plus. Dès sa première participation, l'Avant Garde Caennaise s'est qualifiée pour le premier tour fédéral du Challenge de France, l'équivalent féminin de la Coupe de France. Après être venues à bout de Soliers aux tirs au but, les footballeuses caennaises ont éliminé Flers (2-1), dimanche 12 décembre, en développant leurs atouts majeurs : ' une envie extraordinaire et une énorme rigueur, à l'entraînement comme en match ”, souligne leur entraîneur Damien Della Santa. Dimanche 9 janvier, l'AG Caen disputera les 64e de finale du Challenge à Laval, leader invaincu de DH dans le Maine. “Laval sera favori, c'est une équipe qui descend de D3 et qui a beaucoup d'expérience”, prévient Damien Della Santa. Mais le papier est une chose, le terrain en est une autre...” En atteignant ce stade de la compétition, l'AGC a d'ores et déjà atteint son objectif. Elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.



