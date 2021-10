Kiev (AFP). Ukraine: 7 soldats tués, les autorités préparent l'évacuation d'enfants

Sept soldats ukrainiens et deux civils ont été tués en 24 heures dans l'est séparatiste prorusse de l'Ukraine, où les autorités pro-Kiev préparaient lundi l'évacuation des enfants de plusieurs localités théâtre de violents combats. "Sept soldats ont été tués et 24 blessés dans des tirs au cours des dernières 24 heures", a annoncé un porte-parole de l'armée ukrainienne Vladislav Seleznev. Selon l'armée ukrainienne, les rebelles ont tiré 115 fois au cours des dernières 24 heures sur les positions de l'armée ukrainienne et les localités des régions séparatistes de Donetsk et Lougansk, dans l'Est du pays. Les autorités pro-Kiev de l'Est séparatiste prorusse ont de leur côté annoncé qu'elles préparaient l'évacuation des enfants de plusieurs localités des régions rebelles de Donetsk et de Lougansk, après les bombardements meurtriers du port stratégique de Marioupol. Le chef de la police de la région de Donetsk Viatcheslav Abroskine a indiqué que la police procédait à l'évacuation des enfants des localités de Mariïnka et Krasnogorivka (20 km au nord-est de Donetsk) vers la région voisine de Dnipropetrovsk. Le gouverneur loyal à Kiev de la région de Lougansk Guennadi Moskal a annoncé lundi qu'une centaine d'enfants se trouvaient toujours dans le village de Troïtske du district de Popasna (60 km à l'est de Lougansk) où deux civils ont été tués au cours des dernières 24 heures dans de violents combats. "Nous devons les évacuer le plus vite possible dans un endroit sûr", a-t-il annoncé dans un communiqué. Le conflit de neuf mois dans l'Est séparatiste prorusse de l'Ukraine a connu un tournant samedi avec le bombardement du port stratégique de Marioupol qui a fait 30 morts et une centaine de blessés civils. Cette cité industrielle d'un demi-million d'habitants, dernière grande ville dans le sud-est rebelle à être encore sous contrôle des forces pro-Kiev et dont la prise ouvrirait un pont terrestre entre la Russie et la Crimée annexée en mars, était jusqu'à présent restée à l'écart de combats.

