Sept soldats ukrainiens ont été tués et 24 blessés au cours des dernières 24 heures, a annoncé lundi un porte-parole militaire ukrainien Vladislav Seleznev. Selon l'armée ukrainienne, les rebelles ont tiré 115 fois au cours des dernières 24 heures sur les positions de l'armée ukrainienne et les localités des régions séparatistes de Donetsk et Lougansk, dans l'Est du pays.

