Aéroport de Roissy (France) (AFP). Trafic de drogue: deux policiers de Roissy en garde à vue

Deux fonctionnaires de la police aux frontières (PAF) ont été interpellés dimanche à l'aéroport de Roissy dans le cadre d'une enquête portant sur un vaste trafic de drogue, dans laquelle dix personnes ont été placées en garde à vue. Les deux policiers sont soupçonnés d'avoir fermé les yeux sur le passage de valises contenant de la cocaïne, transportées par des mules, a précisé à l'AFP une source proche de l'enquête. Ils ont été interpellés vers 11H30 alors qu'ils venaient de contrôler des passagers en provenance de Punta Cana, en République dominicaine, dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction parisien, a précisé cette source. Les agents, en poste depuis quelques années à l'aéroport de Roissy, ont été interpellés en possession de deux valises qu'ils venaient de récupérer auprès des passagers contrôlés, contenant chacune 20 kilos de cocaïne, a précisé une source policière. Leur arrestation s'inscrit dans le cadre d'un coup de filet plus vaste, concernant une dizaine de personnes, toutes de nationalité française, qui se trouvaient dimanche soir en garde à vue à Nanterre et Versailles. Parmi les gardés à vue figure le commanditaire présumé du trafic, interpellé à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), mais aussi les proches du commanditaire et des deux policiers, dont leurs femmes et maîtresses, selon une seconde source proche de l'affaire. Lors de l'opération, l'un des suspects interpellés a été blessé par balle, à Saint-Cloud, a précisé cette source, qui n'était pas en mesure dimanche soir de préciser l'état de gravité des blessures. - Sur le tarmac, en voiture sérigraphiée - L'enquête, confiée à l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (Octris), avait débuté en décembre 2012, et a donné lieu à de multiples filatures et écoutes téléphoniques au cours des derniers mois. Le rôle des policiers, dans ce trafic, pourrait avoir été crucial. Ils allaient chercher les passeurs "sur le tarmac de l'aéroport et en voiture sérigraphiée", en uniforme, "et leur faisaient franchir la douane", a raconté la source proche de l'affaire. Plusieurs affaires de drogue ont mis en cause des policiers depuis une quinzaine d'années. En juillet 2014, plus de 52 kilos de cocaïne avaient disparu d'une salle des scellés du 36 quai des Orfèvres. Un "policier modèle" de 33 ans de la brigade des Stups, soupçonné d'avoir dérobé la drogue, a été mis en examen et écroué. Trois de ses proches, dont deux policiers, ont été interpellés et écroués mi-janvier dans la même affaire. En octobre 2011, le commissaire Michel Neyret, 55 ans, n°2 de la police judiciaire de Lyon, avait été mis en examen dans une enquête pour corruption et trafic international de stupéfiants. Soupçonné d'avoir fourni des renseignements à des personnes réputées proches du milieu lyonnais en échange de cadeaux, il a été révoqué de la police nationale. A Roissy, ce sont sept douaniers qui avaient été mis en cause en juin 2012. Soupçonnés d'avoir volé de l'argent liquide par millions dans les valises de trafiquants de drogue, durant plus de 20 ans, ils ont été mis en examen pour vol en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs, et attendent toujours un éventuel procès. Voilà sept ans, en novembre 2008, le numéro 2 de la brigade des stupéfiants de Strasbourg, François Stuber, et sa maîtresse, greffière au tribunal de grande instance, avaient été condamnés à dix et neuf ans de prison pour trafic d'héroïne, cocaïne, cannabis et Subutex.

