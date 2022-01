Rectorat : “Avant tout, la réussite des jeunes”

Nommée en conseil des ministres le 30 novembre dernier, elle était auparavant professeur à l'université de Rennes 1 en Bretagne. Spécialiste de l'intelligence économique et stratégique, elle souhaiteplacer ' la réussite des jeunes ” bas-normands au coeur de ses préoccupations.

“ Faire rayonner l'académie à l'international ”

“ C'est mon objectif principal ”, a-t'elle expliqué avant de souligner qu'à son arrivée, l'académie lui avait été décrite comme ayant “ une très bonne réussite aux examens ” mais manquant “ d'ambition ”. “ Peut-être à cause de sa ruralité” . Pas de quoi accabler Catherine Sarlandie de La Robertie qui compte bien “ faire rayonner l'académie à l'internationa l”.

Parmi les chantiers prioritaires, la nouvelle rectrice devra s'attacher à la réforme du lycée et de la voie professionnelle mais aussi à la mise en place de la série Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI 2D). Catherine Sarlandie de La Robertie succède à Micheline Hotyat, partie à la retraite.



