Délit de fuite pour l'infirmière

Cela est d'autant plus vrai lorsque c'est ce professionnel de santé qui est lui-même responsable d'un accident ! Le 10 avril 2009, vers 8 h du matin, sous une pluie battante, de nombreuses voitures roulent au pas derrière un camion sur la route de Cheux, à l'ouest de Caen. Une première voiture entreprend de doubler le véhicule lent. Une infirmière présente dans la file cherche à faire de même et déboite sans regarder dans son rétroviseur. Lorsqu'elle s'aperçoit que sa manoeuvre est dangereuse, elle se rabat. Mais le mal est déjà fait. La voiture qui avait, en amont, entrepris le dépassement freine mais lancée à 90 km/h, le véhicule fait un tête à queue et termine sa course contre un arbre. Des automobilistes s'arrêtent devant la violence du choc. L'infirmière elle poursuit sa route.



Bassin fracturé

S'apercevant de la manoeuvre, un automobiliste pourchasse la responsable de l'accident afin de relever le numéro des plaques minéralogiques. Jugé en correctionnel, jeudi 16 décembre, l'infirmière a été reconnue coupable de délit de fuite. En conséquence, elle a été condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire qu'elle ne pourra repasser avant quatre mois. Son assurance devra également intégralement rembourser la victime qui n'était pas assurée tout risques.

La conductrice du véhicule accidenté avait eu le bassin fracturé.







