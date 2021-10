Paris (AFP). Ligue 1: le PSG doit prouver qu'il va mieux

En déplacement dimanche à Saint-Etienne (21h00), le Paris SG peut tout à la fois repousser les Verts et dépasser Marseille, mais aussi montrer que comme le disent joueurs et entraîneur, le club de la capitale va mieux. Mais le premier enjeu de cette rencontre au sommet qui clôturera la 22e journée de Ligue 1 est bien comptable. Marseille a chuté vendredi à Nice (2-1) et Paris, en cas de succès par plus d'un but d'écart, récupérerait la deuxième place et dépasserait l'OM, ce qui n'est plus arrivé depuis la 4e journée. Les joueurs de Laurent Blanc repousseraient également à quatre longueurs cette équipe de Saint-Etienne qui, il y a 15 jours, les avait éjectés du podium. Et surtout, comme l'a rappelé Lucas samedi, "on ne peut pas laisser Lyon nous distancer". Favori dimanche à 14h00 contre Metz, le leader lyonnais pourrait en effet avoir sept points d'avance sur les doubles champions en titre à l'heure du coup d'envoi à Geoffroy-Guichard. "Ca va être très difficile, comme tous les matches à Saint-Etienne. Pour moi c'est un classique, comme contre Marseille", a expliqué Lucas. "Ils ont une culture à se surpasser sur ces matches-là. Ils savent comment nous gêner mais on sait nous aussi comment les gêner", a de son côté estimé son entraîneur Laurent Blanc. Il y a 11 jours, Paris est en effet venu s'imposer dans le Chaudron en quart de finale de Coupe de la Ligue (1-0). Le PSG connaît donc la recette. Face à des Stéphanois très handicapés par les absences (Bayal, Pogba, Monnet-Paquet) et qui peinent à marquer, les Parisiens vont devoir mettre beaucoup d'engagement, chose que depuis plusieurs mois ils ne parviennent à faire que par moments, sans continuité. - 'Paris sera champion' - "On est dans les meilleures dispositions possibles, avec un effectif en bonne santé, qui reste sur des victoires. C'est un match important, un déplacement difficile contre une équipe coriace, qui est juste derrière nous au classement", a résumé Blanc, qui n'a pas de doutes sur les progrès de son équipe. "On est à mon avis en net regain de forme, même si en match ça se traduit seulement par intermittence", assure-t-il. "C'est évident. Ca se voit à la concentration dans le travail avant les matches. Au plan de la concentration, il y a à mon avis une nette amélioration. J'espère que ça va se traduire en match aussi", a-t-il ajouté. Depuis la trêve et l'annonce par Blanc d'une nouvelle rigueur dans la vie du club, Paris a gagné quatre matches et en a perdu un, lors de son spectaculaire naufrage à Bastia (4-2). Mais les coéquipiers d'Ibrahimovic, toujours un peu en dedans depuis son retour sur les terrains, n'ont pas encore aligné 90 minutes pleinement convaincantes. "On a changé un peu la mentalité, on est plus fort. Je pense qu'on est beaucoup mieux", assure pourtant Lucas. Alors que Paris est encore en course sur quatre tableaux et doit faire face à un programme hyper-chargé, Blanc a au moins la chance de disposer de l'intégralité de son effectif.

