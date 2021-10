Athènes (AFP). Législatives en Grèce: oui ou non à l'austérité

Les Grecs votaient dimanche pour des législatives d'une importance cruciale pour l'Europe, car elles pourraient porter au pouvoir Syriza, parti de gauche radicale bien décidé à contester les règles d'austérité imposées aux pays de l'UE depuis la crise. Le scrutin était surveillé de très près par les partenaires européens d'Athènes, inquiets de la volonté du dirigeant de Syriza, Alexis Tsipras, qui pourrait devenir Premier ministre, de "fermement" renégocier l'énorme dette grecque et défier de manière inédite les programmes d'austérité de l'UE. Un succès de Syriza donnerait en revanche un grand espoir aux autres formations de gauche radicale européennes, comme Podemos en Espagne, ou le Parti de gauche en France. "L'avenir commun de l'Europe, ce n'est pas celui pas celui de l'austérité", a résumé en sortant de l'isoloir Alexis Tsipras, député européen de 40 ans. Un de ses principaux objectifs est d'obliger les créanciers de la Grèce à réduire la dette du pays. Le gouvernement du conservateur Antonis Samaras devrait être sanctionné pour avoir essayé de satisfaire au maximum les exigences de réformes de la troïka des créanciers d'Athènes (BCE, UE, FMI), en échange de 240 milliards d'euros prêtés au pays depuis 2010. En effet, la population souffre gravement, victime d'un taux de chômage à 25%, ou de réductions de salaires drastiques. Alexis Tsipras, qui a aussi l'intention d'appliquer des mesures immédiates comme une remontée du salaire minimum de 580 à 751 euros, a prévenu qu'il ne se contenterait pas d'un aménagement de la dette (175% du PIB, plus de 300 milliards d'euros) sous forme de baisse du taux d'intérêt ou d'allongement du remboursement. Prenant exemple sur des concessions faites après la guerre à l'Allemagne -- aujourd'hui chantre de l'orthodoxie budgétaire en Europe -- il veut une véritable et importante réduction du principal de cette dette. Une posture qui a de quoi inquiéter les partenaires de la Grèce au sein de l'UE, et les marchés financiers, même si personne, pas même M. Tsipras, ne souhaite voir revenir le spectre du "Grexit", une sortie de la Grèce de la zone euro aux conséquences inconnues. - Le retour de la dignité - Veste sombre, chemise bleu ciel dont le premier bouton défait est sa coquetterie, Alexis Tsipras a voté a Athènes dans une indescriptible cohue de medias du monde entier, devant monter sur une chaise pour s'adresser à eux. "Aujourd'hui, a-t-il lancé, nous décidons si demain la troïka reviendra en Grèce () ou si notre pays se lancera dans une négociation difficile pour le retour de la dignité et de la cohésion sociale". Plus tôt dans son village de Pylos (Péloponnèse, sud) M. Samaras, donné battu par Syriza de 2,9 à 6,7 points par les derniers sondages, avait déclaré l'inverse : "Aujourd'hui nous décidons si nous avançons ou si nous nous lançons dans l'inconnu", a-t-il dit. Les électeurs semblaient davantage portés dimanche par le fatalisme que par une réelle croyance dans un grand changement. Dans un bureau de vote de Néa Smyrni, au sud d'Athènes, Anna, ex-professeur en retraite de 65 ans, "effrayée par Syriza", votait pour Nouvelle Démocratie de M. Samaras, mais "sans trop savoir ce qui est le mieux". Même incertitude pour Elli, une étudiante de 20 ans, qui a voté Syriza dans l'espoir "d'une meilleure situation pour l'Europe", tout en craignant un prochain "défaut de paiement" du pays. De premières estimations étaient attendues peu après 17H00 GMT, au moment de la fermeture des bureaux de vote. Syriza espère non seulement une victoire, mais la majorité absolue, grâce au bonus de 50 sièges (sur 300) attribué d'office au vainqueur. Mais la mission semble difficile. Il devra plus probablement s'allier avec des partis comme "La Rivière", nouveau venu de centre-gauche crédité de 5 à 6% des voix après avoir fait entrer deux députés (sur 21 élus grecs) au Parlement européen en mai pour sa première apparition. Le score du parti d'inspiration néonazie Aube Dorée constitue aussi un enjeu du scrutin. Malgré un procès à venir de quelque 70 membres pour "appartenance à une organisation criminelle", et l'incarcération de sept de ses 16 députés, dont les chefs du parti, Aube dorée pourrait rester dimanche la troisième formation politique grecque. A cette place, il faudrait, prévoit la Constitution, le consulter si aucun des deux partis arrivés en tête ne parvenait à former un gouvernement.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire