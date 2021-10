Paris (AFP). Froid: plus que 16 départements en vigilance orange neige-verglas

Seize départements, sur une diagonale allant du Poitou-Charentes aux Ardennes, restaient concernés samedi matin par la vigilance orange neige-verglas après la levée de l'alerte sur vingt départements, a indiqué Météo France. La vigilance restait de mise pour Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Charente, Vienne, Dordogne, Haute-Vienne, Indre-et-Loire, Indre, Loir-et-Cher, l'Eure-et-Loir, Cher, Loiret, Yonne, Aube, Marne et Ardennes, selon le bulletin de vigilance communiqué à 10H00. La vigilance est en revanche levée pour les départements de l'Ouest et du Nord ainsi que pour l'Ile-de-France. Cet épisode doit durer jusqu'à ce samedi vers 16H00, indique Météo France, qui précise qu'il s'agit d'un "épisode hivernal non exceptionnel pour les régions concernées mais suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles". En ce samedi matin, "du Poitou-Charentes au Berry et aux Ardennes, les températures restent comprises entre -1 et -4 degrés" avec des "pluies verglaçantes et des chutes de neige", souligne l'organisme de prévision. Ces pluies verglaçantes devraient se poursuivre "pendant encore quelques heures" sur ces départements mais la perturbation va se décaler "lentement vers l'est". Au fur et à mesure de cette évolution, "ces pluies verglaçantes s'estomperont et seront remplacés sur le quart nord-est du pays par des chutes de neige et sur le sud-ouest par un redoux et de la pluie", indique Météo France.

