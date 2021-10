Beauregard 2015 : Christine and the Queens au menu

Présente à Caen le 12 décembre dernier à la salle de musiques actuelles du Cargö – qui affichait complet plusieurs semaines avant le concert ! – la Française Héloïse Letissier est déjà de retour : elle sera du festival Beauregard 2015 à Hérouville Saint-Clair !

Il faut dire que Christine and the Queens ne laisse pas indifférent. L'album "Chaleur humaine" est déjà disque d'or, et son single "Saint Claude" concourt dans la catégorie "chanson originale de l'année" pour les prochaines Victoires de la musique 2015. "Son show freaky et pop mêle musique, théâtre, danse mais aussi vidéo et fera souffler sur Beauregard un vent de liberté d’être soi-même", préviennent les organisateurs.

Actuellement en tournée en France avec des passages en Allemagne ou au Canada, le groupe jouera dans le Parc de Beauregard le vendredi 3 juillet. Il rejoint la formation Alt-J, programmée le même jour.