Elle a le look d’un poulbot et la gouaille de Fréhel et s’amuse à marier les styles. Du hip-hop au funk accompagnée de ses trois musiciens, Karimouche amuse.

Pratique. Vendredi 23 janvier à 20 h 30. Trianon Transatlantique à Sotteville-lès-Rouen. Tarifs 8 à 16 €. www.trianontransatlantique.com. Tél. 02 35 73 95 15