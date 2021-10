Davos (Suisse) (AFP). Davos: Hollande prône une réponse des Etats et des grandes entreprises au terrorisme

Le président français François Hollande a appelé vendredi à Davos à apporter une "réponse globale" et "partagée" par les Etats et "les plus grandes" entreprises face au terrorisme, quinze jours après les attentats sanglants qui ont frappé Paris. "La réponse doit être globale, internationale, partagée entre les Etats qui sont en première ligne, les gouvernements, mais aussi les entreprises, notamment les plus grandes, qui ont aussi à intervenir, a-t-il déclaré devant 2.000 décideurs, appelant aussi "le système financier" à couper les sources de financement du terrorisme.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire