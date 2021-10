Kiev (AFP). Ukraine: les prorusses rejettent toute nouvelle trêve avec Kiev,

Le dirigeant de la république séparatiste prorusse de Donetsk a rejeté vendredi toute nouvelle trêve avec Kiev, affirmant que les rebelles entendaient lancer une offensive dans toute la région dont une partie est actuellement contrôlée par l'armée ukrainienne. "Il n'y aura plus de notre part de tentatives de parler d'une trêve" avec les autorités ukrainiennes, a déclaré le "président" de la république autoproclamée de Donetsk, Alexandre Zakhartchenko, cité par les agences Interfax et Ria Novosti. "Nous allons lancer une offensive dans toute la région de Donetsk", a-t-il poursuivi". Ces déclarations interviennent au lendemain de la perte par l'armée ukrainienne de l'aéroport de Donetsk, à l'issue de plusieurs mois de combats. Cette bataille est comparée en Ukraine à celle de Stalingrad pendant la Deuxième guerre mondiale. A Kiev, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense Olexandre Tourtchinov a pour sa part accusé "les groupes terroristes russes" de passer à l'offensive dans l'Est. "Des groupes terroristes russes ont violé tous les accords () et ils passent à l'offensive", a M. Tourtchinov, au cours d'une réunion du gouvernement, précisant qu'il s'agissait d'"unités régulières des forces armées russes". "Ces opérations se déroulent de facto sur toute la ligne de front, près de Donetsk ainsi que dans le Sud", a-t-il ajouté. Il a affirmé que les forces ukrainiennes "contrôlaient" la situation en "repoussant les attaques et en contre-attaquant". L'Ukraine préparait vendredi sa riposte au lendemain de l'abandon de l'aéroport de Donetsk, désormais aux mains des rebelles prorusses, et d'une journée sanglante marquée par des combats et des bombardements qui ont fait plus de 40 morts dans l'Est séparatiste.

