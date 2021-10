Bonne table : une Taverne gorgée de trésors, en plein centre de Rouen

Situé en plein cœur du quartier historique, la Taverne est ouverte le midi et le soir. Le lieu est idéal pour boire un verre, pour déjeuner ou dîner ou encore pour laisser exprimer son talent artistique (la Taverne Saint Amant est dotée d’un joli piano).



Un menu abordable



Le midi, il semblerait que la Taverne ne soit pas très prisée. C’est dommage, car le petit établissement qui ne paye pas de mine recelle de trésors. Ce midi-là, l’un de nous opte pour une escalope de dinde à la normande accompagnée de frites et de salade tandis que l’autre jette son dévolu sur le menu du midi, composé d’une salade accompagnée de chèvre chaud, d’un camembert rôti, de charcuterie et de frites et en dessert d’un café gourmand.

Le tout pour 15,30 €, une somme raisonnable pour des mets raffinés. L’escalope à la normande (13 €) est loin d’être décevante, je regrette seulement qu’il n’y ait pas assez de frites. Heureusement, je vais pouvoir me rattraper sur le dessert en commandant un fondant au chocolat, accompagné d’une sauce au caramel. Si l’attente est longue, comptez une vingtaine de minutes, le jeu en valait la chandelle. Un lieu à découvrir pour les amoureux de vieilles tavernes au charme remarquable.



Pratique. 11 rue Saint-Amand à Rouen. Tél. 02 35 88 51 34.