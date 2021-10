Tokyo (AFP). Otages japonais de l'EI: pas de message après expiration de l'ultimatum

Le gouvernement japonais a indiqué ne pas avoir reçu vendredi de message du groupe Etat islamique (EI) qui a menacé d'exécuter deux otages nippons retenus depuis plusieurs mois. "Il n'y a pas eu de message" depuis que l'ultimatum de 72 heures, lancé mardi par l'EI a expiré à 14H50 à Tokyo (05H50 GMT), a déclaré le porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga, lors d'un point de presse. La chaîne de télévision publique japonaise NHK, en contact par internet avec un soi-disant "porte-parole de l'EI", a diffusé vendredi matin un extrait d'une conversation dans laquelle cet interlocuteur disait qu'un "communiqué devrait être émis plus tard". Vendredi matin, la mère du journaliste indépendant Kenji Goto, vraisemblablement enlevé par l'EI fin octobre, a prié les autorités nippones de secourir son fils. "Je vous en supplie, messieurs du gouvernement, s'il vous plaît, sauvez la vie de Kenji", a déclaré Junko Ishido dans un communiqué. L'EI exige une rançon de 200 millions de dollars pour épargner la vie de M. Goto et d'un de ses amis, Haruna Yukawa, qui avait été capturé et maltraité par les combattants islamistes en août dernier, selon une vidéo postée sur internet. "Ce que nous devons faire, c'est utiliser tous les canaux pour regrouper les informations afin de sauver les deux otages", a insisté M. Suga. Il a répété que la position du Japon, "de ne pas céder aux menaces terroristes", demeurait inchangée.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire