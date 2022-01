SORTIR EN REGION: jeudi 23 décembre

A St Lô c'est le marché de nuit de 16h à 21h Place du Général de Gaulle, vos commerçants seront également ouvert jusqu'à 20h pour vos dernières emplettes de Noël.

Vous pouvez aussi profiter du marché de Noël d'Avranches, place de la mairie jusqu 'à demain soir.

A quelques jours de Noël venez découvrir la crèche vivante de St Hilaire du Harcouët jusqu'au 28 décembre, représentations dimanche, lundi et mardi prochain à 15h, 16h et 17h.

A la patinoire Caen La Mer, vous pouvez gagner des cadeaux lors de séances de jeux et de défis, à gagner des jouets, chaines hi-fi, lecteurs dvd ou encore des consoles de jeux

Le festival Papillons de Nuit a dévoilé 3 noms d'artistes qui assisteront à la 11ème édition les 10, 11 et 12 juin 2011, il s'agit du groupe de reggae Groundation qui vient de Californie du Sud;

Le plus célèbre trompettiste encore en activité Macéo Parker qui a joué aux côtés de James Brown durant plusieurs décennies, il accompagne désormais Prince depuis plus de 10 ans

Enfin une artiste que vous avez découverte sur Tendance Ouest au printemps dernier, Zaz sera également au Festival Papillons de Nuit, vous pouvez réserver vos pass 3 jours sur tendanceouest.com rubrique « loisirs » puis « espace billetterie ».

Découvrez les voeux des marins normands engagés sur le porte avion Charles De Gaulle, actuellement dans l'Océan Indien, avec des soldats originaires de Cherbourg, Valognes, Equeurdreville-Hainneville,Martinvast, Vire, Granville, Avranches,Bayeux, Port en Bessin , Agon-Coutainville, St Lô, Caen, Vaucelles, Pont l’évêque, Ver/mer ou encore Courseulles...

Cliquez ici: https://www.tendanceouest.com/voeux-2011-basse-normandie-marins-charles-de-gaulle-porte-avions,2090.media?a=9397