Doha (AFP). Hand: la France ne fait pas la fière face à l'Algérie

La France, partie pour disposer assez facilement de l'Algérie, a ensuite montré beaucoup de laisser-aller et a dû batailler pour s'imposer (32-26), lors de la quatrième journée du Mondial-2015 messieurs de handball, jeudi à Doha. Les champions d'Europe tenteront d'obtenir samedi (19h00) la première place de ce groupe C face à la Suède, qui a été tenue en échec par l'Egypte (25-25) et compte le même nombre de points qu'eux (7). Les Bleus, qui restaient sur un nul devant l'Islande (26-26), ont d'abord donné l'impression de maîtriser aisément ce match, mais un début de seconde période catastrophique a failli tout remettre en question. L'Algérie, toujours sans victoire dans cette compétition, a fait montre de beaucoup d'orgueil et de bravoure pour rester au contact, dans un match qui semblait perdu d'avance. Les champions d'Afrique ont tenu en première période pendant une grosse dizaine de minutes (6-8, 12e), en grande partie grâce à leur demi-centre Messaoud Berkous (7 buts à la pause). Puis les Bleus ont commencé à faire enfler le score (19-12, 29e), non sans montrer un certain laxisme en défense par instants. Claude Onesta, le sélectionneur tricolore, qui avait lancé dès le départ Kévynn Nyokas, le seul avec Mathieu Grébille à ne pas encore avoir joué une minute dans ce Mondial, a ensuite largement ouvert son banc. Grébille, absent des trois premiers matches pour un début de grippe, est entré dès le début de la seconde période. Mais l'arrière montpelliérain a eu beaucoup de mal à trouver le bon rythme. A son image, la France a progressivement perdu le fil de son jeu, permettant à l'Algérie de revenir une première fois à deux buts (18-20, 38e). Cette période de gros flottement ne s'est pas arrêtée là. A force d'erreurs défensives, de pertes de balle et de tirs ratés, les Bleus ont laissé les Algériens croire à la victoire, même si ceux-ci n'ont jamais pu passer devant (22-23, 44e). Il a fallu plusieurs gros arrêts consécutifs de Cyril Dumoulin et la rentrée de Michaël Guigou à la place d'un Kentin Mahé désemparé pour enfin remettre de l'ordre dans la maison (29-23, 54e).

