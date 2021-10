Mobilité électrique en Normandie : "on voit arriver un changement de mentalité"

Le vélo électrique a le vent en poupe à Caen. Plusieurs enseignes spécialisées se sont récemment installées sur ce marché, et les adeptes se font de plus en plus visibles sur les voies cyclables. Si c'est "une très bonne nouvelle" pour Philippe Aussourd, président de l'association Normandie Mobilité Electrique et observateur aigu de ces pratiques, elle préfigure surtout "un changement de mentalité" propice à nous faire revoir nos habitudes quotidiennes.

"La perception du rôle de la voiture est en train d'évoluer. Elle servait autrefois de statut social, et devient davantage un simple outil de déplacement", a-t-il ainsi noté. C'est pour accompagner cette évolution, et faciliter le développement de ces nouveaux modes de transport, que l'association a été créée. "Nous voulons rapprocher au niveau régional les décideurs, les acteurs économiques, les concessionnaires, les gestionnaires de l'espace public et les utilisateurs, pour envisager ensemble l'avenir." Et si les vélos électriques tendent à se faire une place de plus en plus remarquée, "c'est encore le Far West pour certains véhicules électriques", estime Philippe Aussourd.

L'association s'est d'abord rapprochée de petites communes, qui peuvent adopter plus rapidement des décisions dans le sens de plus d'électrique. "On veut leur donner les solutions que d'autres ont trouvé ailleurs. Montrer que les usages peuvent être très nombreux : des camions de livraison aux scooters... Il faudrait par exemple généraliser l'utilisation de ces transports électriques pour les déplacements réguliers sur une courte distance, comme c'est le cas de la Poste par exemple." Et à terme, inciter Caen à se mettre à l'Autolib, comme à Paris ? "C'est un peu trop conséquent à l'échelle de l'agglomération. Peut-être au début, pourrons-nous envisager un noyau de véhicules électriques ?"