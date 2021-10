Kiev (AFP). L'Ukraine accuse les séparatistes du bombardement qui a tué 13 civils à Donetsk

Le ministère ukrainien de la Défense a accusé les séparatistes prorusses d'être à l'origine du bombardement qui a tué 13 civils jeudi matin dans leur propre bastion de Donetsk, dans l'est rebelle de l'Ukraine. "Les terroristes (nom donnés par Kiev aux séparatistes, ndlr) ont bombardé un trolleybus à Donetsk et tué des civils. Ce bombardement d'un moyen de transport civil a été opéré dans un quartier où il n'y a pas d'affrontements", affirme le ministère ukrainien de la Défense dans un communiqué. "L'endroit où le bus a été touché est situé à plus de 15 kilomètres de la zone où se trouvent les forces antiterroristes (nom donné aux troupes ukrainiennes qui combattent les séparatistes, ndlr). A ce jour, aucun dégât n'avait été recensé dans ce quartier", poursuit le texte. "Tous ces faits indiquent que les terroristes ont tiré sur ce transport de civils depuis des zones résidentielles de la ville qui sont contrôlées par les groupes armés illégaux (autres noms donnés aux séparatistes, ndlr)". Il s'agit de la plus sanglante attaque contre des civils depuis la signature des accords de paix de Minsk, signés en septembre dernier. Le 14 janvier, un bombardement contre un barrage de l'armée ukrainienne près de Volnovakha (35 kilomètres au sud de Donetsk) avait frappé un autobus et tué 12 civils. Kiev et les rebelles s'étaient accusés mutuellement d'être à l'origine des tirs. Le bombardement du trolleybus intervient quelques heures à peine après que les ministres des Affaires étrangères ukrainien, russe, français et allemand ont appelé à une cessation des hostilités et au retrait des armes lourdes.

