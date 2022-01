SM Caen - Stade Rennais ce soir à 19H

Les rennais sont actuellement 4ème du championnat à 3 points du leader, Lille. Les joueurs de Frédéric Antonetti seraient ravis de terminer cette première moitié de championnat par une victoire à Caen leur permettant de conserver une place dans le podium de la Ligue 1 durant la trève hivernale.

Pour Caen, la problématique est différente puisque l'équipe est 18ème du championnat et peut sortir de la zone de relégation en cas de victoire et de nul ou défaite de Monaco, 17ème. Dans le cas contraire, les joueurs de Franck Dumas termineraient l'année de la plus mauvaise façon.

Revenons avec Sylvain Letouzé, consultant pour Tendance Ouest, sur les enjeux de cette rencontre Caen - Rennes à suivre ce soir sur Tendance Ouest et http://www.tendanceouest.com à partir de 18H45.