Paris (AFP). Le panier moyen des consommateurs français de nouveau en baisse en 2014

Le coût du panier moyen des consommateurs français a connu pour la deuxième année consécutive une baisse en 2014, reculant de 0,13% par rapport à 2013 et de 0,59% entre janvier et novembre, selon l'étude annuelle diffusée jeudi par Familles Rurales et La Croix. L'association de consommateurs étudie depuis 2006 l'évolution des prix de 35 produits de consommation courante, comme l'eau, les biscuits, les jus de fruits, les desserts, les produits laitiers, la lessive, etc. Sur 2014, le panier moyen atteint 135,08 euros, contre 135,26 euros en 2013. A cette époque, il avait déjà enregistré une baisse de 1,32%, après avoir atteint en 2012 un record historique à 137,07 euros (+3,49%). L'an dernier, aussi bien les marques nationales (-0,36%), que les marques distributeurs (-0,51%) et les premiers prix (-1,17%), ont reculé. "C'est globalement le reflet de l'inflation au cours de l'année, et le fruit de la guerre des prix entre les différents distributeurs, où chacun se targue d'être le moins cher", explique Familles Rurales. - Fortes disparités - Selon l'Insee, les produits de grande consommation (PGC) dans leur ensemble ont vu leurs tarifs reculer de 1% dans les hypers et les supermarchés français en 2014. Le panéliste IRI, qui analyse les tickets de caisse clients, relève un recul de 1,22% des prix des PGC, avec des marques nationales en baisse de 2,1%, des MDD quasi-stables (+0,2%) et des premiers prix à la hausse de 1,1%. Les disparités restent toutefois fortes, indique Familles Rurales. Ainsi pour un même panier, les produits à marques nationales sont 87% plus chers que les premiers prix et les produits marques distributeurs 36% plus chers. Par ailleurs, la baisse générale des tarifs cache aussi certaines hausses notables, comme par exemple sur les eaux (+1,16% en marques nationales, +7,67% en MDD), les desserts (+2,35% et +4,33%), les aliments pour animaux (+5,80% en MDD) ou les surgelés (+2,11% en premiers prix). Sur 2014, ce sont les hard-discounteurs qui ont le plus modéré leurs tarifs, avec un recul de 2,76%. "Pour autant, les supermarchés restent la surface proposant les prix moyens les plus intéressants pour le consommateur", devançant ainsi les hypermarchés, note Familles Rurales. Entre 2006 et 2014, le panier de Familles Rurales a enregistré une "hausse modérée" de 4,16%, montant de 5,39 euros, mais là encore, avec de fortes disparités. 2012 et 2008 ont ainsi été des années de hausses importantes, tandis que 2007, 2010 et 2013 ont vu les tarifs régresser. Familles Rurales note enfin que certains produits comme la baguette de pain (+13,95% en grandes surfaces) ont vu leur prix fortement progresser depuis 2006.

