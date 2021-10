New York (AFP). eBay, qui prépare sa scission, va supprimer 2.400 emplois

Le groupe américain de distribution en ligne eBay poursuit ses préparatifs de scission avec l'annonce mercredi de 2.400 suppressions d'emplois et d'une possible vente d'une branche d'activité supplémentaire. Le groupe, qui a prévu de rendre son indépendance au deuxième semestre à sa filiale de paiements PayPal, précise dans un communiqué que ces coupes seront réalisées d'ici la fin mars et représenteront 7% de ses effectifs mondiaux. Elle devraient toucher à la fois ses plateformes de commerce en ligne, qui constitueront le coeur du nouvel eBay, PayPal, et la branche "Enterprise", qui offre des services pour les initiatives de grandes sociétés de distribution dans le domaine du commerce en ligne, indique-t-il sans détailler davantage. eBay explique parallèlement qu'il "explore des options stratégiques", dont une vente ou une entrée en Bourse, pour cette branche "Enterprise", faisant valoir qu'elle ne présente que "des synergies limitées" avec les deux nouvelles sociétés qui émergeront de sa scission. Le groupe a publié parallèlement une perte nette de 41 millions de dollars pour l'ensemble de 2014 après un bénéfice de 2,9 milliards de dollars l'année précédente. C'est dû en grande partie à une lourde charge fiscale de plusieurs milliards de dollars passée dans les comptes du premier trimestre et liée au rapatriement aux Etats-Unis de liquidités jusque là conservées à l'étranger et donc à l'abri des impôts américains. Au quatrième trimestre, eBay affiche un bénéfice net en hausse de 10% à 936 millions de dollars. Son bénéfice trimestriel par action, qui sert de référence à Wall Street, a pour sa part dépassé d'un cent la prévision moyenne des analystes, à 90 cents. Le chiffre d'affaires est de son côté à peu près conforme aux attentes, avec une hausse de 12% à 17,9 milliards de dollars sur l'ensemble de 2014 et de 9% à 4,9 milliards au quatrième trimestre. Dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street, l'action eBay gagnait 2,66% à 54,80 dollars vers 21H55 GMT.

