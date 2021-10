Sanaa (AFP). Yémen: 35 morts dans les combats lundi et mardi à Sanaa

Trente cinq personnes ont été tuées et 94 autres ont été blessées dans les combats lundi et mardi à Sanaa entre les miliciens chiites et les forces de sécurité, selon un bilan obtenu mercredi soir auprès de sources médicales et des services de sécurité. Un précédent bilan a fait état de 18 morts et de dizaines de blessés dans ces combats qui ont vu les miliciens chiites prendre mardi le palais présidentiel, un large complexe situé dans le sud de la capitale. Selon le dernier bilan, quatre civils, dont une femme, figurent parmi les morts. Trois corps n'ont pas été identifiés alors que les autres sont des miliciens et des membres des services de sécurité.

