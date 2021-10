Donetsk (Ukraine) (AFP). Ukraine: 5 civils tués durant la nuit à Donetsk, dans l'Est séparatiste

Cinq civils ont été tués et 29 autres blessés dans la nuit de mardi et mercredi lors de bombardements dans la ville de Donetsk, dans l'est séparatiste de l'Ukraine, ont annoncé mercredi les autorités locales. "Les bombardements se sont poursuivis cette nuit. Cinq civils ont été tués et 29 blessés. A 09H30 (06H30 GMT), les actions militaires se poursuivaient et les tirs d'artillerie lourde résonnent partout", a affirmé l'administration du bastion séparatiste prorusse dans un communiqué.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire