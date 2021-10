Jérusalem (AFP). Israël: un Palestinien blesse plusieurs personnes au couteau dans un bus

Un Palestinien de 23 ans a attaqué au couteau et blessé plusieurs personnes dans un bus dans le centre de Tel-Aviv avant d'être blessé par balles puis arrêté par la police, a indiqué la porte-parole de la police israélienne, Luba Samri. Cinq personnes ont subi des blessures graves ou sérieuses et quatre autres ont été légèrement blessées, a dit la porte-parole sans préciser si toutes avaient été blessées au couteau ou d'une autre manière. L'assaillant a été identifié par la police comme un Palestinien de Tulkarem, en Cisjordanie occupée. Il a été "neutralisé par un officier des services pénitentiaires qui lui a tiré dessus et l'a blessé à la jambe", a dit la porte-parole. Elle n'a pas fourni d'explication à l'acte du Palestinien, sinon en le qualifiant de "terroriste (qui) a été arrêté et conduit à l'hôpital" par la police, qui l'interrogera.

