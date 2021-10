Doha (AFP). Hand: la France limite la casse face à l'Islande au Mondial

La France, malgré l'exclusion de Nikola Karabatic, a limité les dégâts en obtenant le nul face à l'Islande (26-26), qui suffit à garantir sa qualification pour les huitièmes de finale du Mondial-2015 messieurs de handball, lors de la troisième journée mardi à Doha. Après leur succès sur la République tchèque (30-27) et l'Egypte (28-24), les champions d'Europe connaissent leur premier échec, qui pourrait les empêcher d'obtenir la première place du groupe C, si recherchée. Ils essaieront de rebondir jeudi (19h00) contre l'Algérie, avant de jouer probablement la finale du groupe face à la Suède, deux jours plus tard. Les Français ont un peu cafouillé leur handball dans les trente premières minutes, commettant des erreurs inhabituelles et butant très souvent sur le gardien islandais Björgvin Gustavsson. Avec un Xavier Barachet et un William Accambray bien timides à ses côtés, Nikola Karabatic s'est retrouvé un peu seul à supporter le jeu offensif des Bleus. Après un quart d'heure passé à courir après le score, l'Islande en a profité pour créer un premier vrai écart, grâce à sa base arrière très efficace (8-11, 24e). Heureusement pour eux, après les entrées de Jérôme Fernandez et Valentin Porte sur les postes arrières, les Bleus ont mieux fini cette première période (12-14, 30e). En infériorité numérique, la France a très mal démarré la seconde (12-16, 32e). Mais Daniel Narcisse, entré à la pause pour la première fois du Mondial, a sonné la révolte avec Nikola Karabatic (16-16, 36e). Dans le même temps, un Thierry Omeyer retrouvé a commencé à éc?urer les Islandais et la France a repris l'avantage (22-21, 47e). Mais sa situation s'est compliquée avec l'exclusion, clairement injustifiée, pour un troisième deux minutes de Nikola Karabatic (50e). Accambray est alors sorti de sa boîte et les Bleus ont pris deux buts d'avance (26-24, 57e). Mais les Islandais, une nouvelle fois, n'ont pas lâché le morceau et Gustavsson, d'un dernier arrêt sur Narcisse, leur a donné le nul.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire