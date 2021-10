Sortir dans l'Orne : mercredi 21 janvier

J-4 avant le Tendance Live au parc Anova d'Alençon avec Tendance Ouest. Venez applaudir Nicom, Vianney, Mission Control, Louane, Julie Zenatti, Fréro Delavega et bien d'autres. Les toutes dernières places seront disponibles cet après-midi à l'Office de tourisme d'Alençon. Rendez-vous ce samedi dés 20h pour le Tendance Live et sur tendanceouest.com pour retrouver toute la programmation.



Aujourd'hui, au Quai des Arts à Argentan, il y a un spectacle de danse jeune public avec la compagnie Sac de Nœuds. Un spectacle pour tout public à partir de 3 ans. Rendez-vous cet après-midi à 16h30. L'entrée varie entre 6 et 12€.



La Ville de L'Aigle prépare son 4ème festival de théâtre amateur. Pour cela elle a besoin de compagnies de L'Aigle et de l'Ouche. Vous avez jusqu'à dimanche pour postuler. Envoyez un dossier dans lequel vous présentez la pièce et la compagnie sur culture@ville-laigle.fr ou par courrier directement à la mairie.