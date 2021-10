Grand-Quevilly : Des courriers signés du Front Islamique du Salut retrouvés

Quelques jours après les attentats qui ont coûté la vie à 17 personnes à Paris entre le mercredi 7 janvier et le vendredi 9 janvier, plusieurs centaines d'habitants de Grand-Quevilly se réveillent avec une mauvaise surprise dans leur boîte aux lettres. Un courrier signé du Front Islamique du Salut, organisation algérienne créée en 1989 et dissoute en 1992 et voulant la création d'un Etat Islamique, prenant à partie la France et la menaçant de représailles.

Selon nos contacts, il s'agit d'un courrier type, qui circule depuis plusieurs années en France. Il n'empêche, dans un contexte aussi tendu, la diffusion d'une telle lettre questionne. Qui en est à l'origine ? Radicaux qui surfent sur la vague de peur ou manipulation politique ?

Mobilisation citoyenne

Informée, la municipalité de Grand-Quevilly a transmis le document à la police afin de mener l'enquête. La ville dirigée par le sénateur Marc Massion riposte également sur le terrain des valeurs : elle lance une mobilisation citoyenne. Qui adhère à des valeurs exposées sur le site internet de la ville (lire ici) peut envoyer un portrait de lui. Les photos ainsi envoyées seront publiées dans le prochain magazine de la ville et sur son site web.